إيفانكا ترامب تتعرض لموجة من السخرية بسبب تدوينة

تواجه إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، موجة من السخرية، على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أعلنت نيتها زيارة ولاية ألاباما الأمريكية.

وكتبت إيفانكا، على "تويتر"، اليوم الاثنين "أتطلع إلى زيارة ألاباما".

I look forward to visiting Alabama on Tuesday! 🇺🇸 https://t.co/RlHTCOv4JK — Ivanka Trump (@IvankaTrump) September 9, 2019

ومن المتوقع أن تلقي في مجمع تكنولوجيا الروبوتات بمدينة ديكيتر كلمة حول تقدم القوة العاملة في البلاد.

وحذر ترامب سكان الولاية في وقت سابق، من خطر غير حقيقي، قبل أن تعلن ابنته زيارتها، حيث قال إن الإعصار "دوريان" قد يضرب الولاية.

I look forward to visiting Alabama on Tuesday! 🇺🇸 https://t.co/RlHTCOv4JK — Ivanka Trump (@IvankaTrump) September 9, 2019

وقال ترامب "يبدو أن الإعصار دوريان سيضرب ألاباما بشكل أقوى مما كان متوقعا"، رغم مخالفة تصريحه مع ما أكدته مصلحة الطقس الوطنية في مدينة برنمغهام بالولاية".

وكتب المكتب الوطني في تغريدة على "تويتر": "ألاباما لن تتأثر بدوريان. نكرر: لن يكون هناك أي تأثير للإعصار دوريان في ألاباما، لأن العاصفة ستتجه شرقا، بينما أصبحت هذه القضية تحمل اسم "فضيحة شاربي" شاربي غيت، لأن الرئيس الأمريكي ظهر في مكتبه البيضاوي في البيت الأبيض أمام خارطة للمركز الوطني للأعاصير تتضمن المسار المتوقع للإعصار، وأضاف بقلم من نوع "شاربي" بالحبر الأسود، خطا لضم ألاباما إلى الولايات، التي ستتأثر بالعاصفة.

وتداول مستخدمو "تويتر" تدوينات ساخرة من إيفانكا، تقول إن زيارتها تهدف إلى تقدير الأضرار التي سببها الإعصار، الذي لم يضرب الولاية.