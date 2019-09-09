تفاصيل حادث إطلاق النار بهولندا... ضابط شرطة يقتل طفليه بالرصاص وينتحر

قالت متحدثة باسم الشرطة إن ضابطا بالشرطة الهولندية قتل طفليه الصغيرين بالرصاص داخل منزل بمدينة دوردريخت مساء اليوم الاثنين قبل أن ينتحر.

وحسب "رويترز" أضافت المتحدثة ميريام سلوت أن الشرطي (34 عاما) أطلق الرصاص أيضا على زوجته البالغة من العمر 28 عاما فأصابها بجروح خطيرة. وقالت إن الطفلين أحدهما في الثامنة والآخر عمره 12 عاما.

ووصلت فرق الاستجابة الطارئة إلى المنزل الواقع في دوردريخت قرب ميناء روتردام كما توجد أيضا فرق الطب الشرعي.

وقال فاوتر كولف رئيس بلدية دوردريخت على تويتر إنه يعتزم زيارة موقع "حادث إطلاق نار خطير للغاية".

وكانت وكالة (إيه.إن.بي) للأنباء ذكرت في وقت سابق أن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب رابع بجروح خطيرة في حادث إطلاق النار في منزل بمدينة دوردريخت الهولندية مساء اليوم الاثنين.

Onderzoek naar het schietincident in #Dordrecht is in volle gang. Daarbij kwamen vanavond 3 mensen om. Een vierde slachtoffer raakte zwaar gewond. Forensische opsporing onderzoekt de sporen in de woning pic.twitter.com/eE4fDBQlE9 — Politie Rotterdam eo (@Politie_Rdam) September 9, 2019

وقالت صحيفة دي تليجراف الهولندية نقلا عن مصادر مطلعة على التحقيق في الحادث إن شرطيا قتل أفراد أسرة بالرصاص قبل أن ينتحر.