مدى صاروخ كوريا الشمالية الذي أطلق اليوم بلغ 330 كلم

أعلنت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية، أن مدى الصاروخ الذي أطلقته جارتها الشمالية اليوم الثلاثاء، من إقليم بيونجان الجنوبي باتجاه الشرق بلغ 330 كلم.

وبحسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، قالت هيئة الأركان المشتركة، إن "الصاروخ الأول أطلق في تمام الساعة 6:53 بالتوقيت المحلي (0:53 بتوقيت موسكو)، والثاني 7:12 (1:12 بتوقيت موسكو)، ووصل مدى المقذوفين إلى 330 كلم".

وكانت هيئة الأركان المشتركة بكوريا الجنوبية، أعلنت اليوم الثلاثاء، أن كوريا الشمالية أطلقت مقذوفين غير محددين يوم الاثنين من إقليم بيونجان الجنوبي صوب الشرق.

الجيش الكوري الجنوبي : المقذوفان المطلقان من قبل كوريا الشمالية، حلقا 330 كلم https://t.co/iunu0RocLw — وكالة يونهاب للأنباء (@YonhapArabic) September 10, 2019

وأفادت "يونهاب"، أن سلطات الاستخبارات الكورية الجنوبية والأمريكية تجريان تحليلا مشتركا حول المقذوفين، للكشف عن تفاصيلهما.

وأضافت،

أن الجيش الكوري الجنوبي يراقب الوضع عن كثب تحسبا لاحتمال حدوث عمليات إطلاق إضافية مع الحفاظ على وضعية الاستعداد.

ودعت الهيئة كوريا الشمالية إلى الكف عن أي أفعال من شأنها أن تعرقل حدوث انفراجة في التوتر العسكري في شبه الجزيرة الكورية.

وكان آخر مقذوف أطلقته كوريا الشمالية باتجاه بحر اليابان، السبت 24 أغسطس / آب الماضي، ووصف بأنه صاروخ باليستي، وفقا لوكالة "يونهاب".

وأطلقت كوريا الشمالية عددا من الصواريخ القصيرة المدى في الأسابيع الأخيرة، احتجاجا على التدريبات العسكرية المشتركة بين أمريكا وكوريا الجنوبية وحيازة أسلحة جديدة، الأمر الذي زاد استئناف المحادثات تعقيدا.

وبدأت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تدريبات في 11 أغسطس / آب الماضي واستمرت حتى 20 من نفس الشهر، حيث اعتمد إلى حد كبير على المحاكاة بالكمبيوتر كبديل للتدريبات السنوية السابقة الواسعة النطاق التي تم وقفها للتعجيل بمحادثات نزع السلاح النووي وفقا لوكالة "يونهاب".

وانتقدت كوريا الشمالية مثل هذه التدريبات بوصفها تدريبات على شن حرب تستهدف إسقاط نظامه.