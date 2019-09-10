حزب منافس لأردوغان بصدد الولادة في تركيا

كشف نائب رئيس وزراء تركيا السابق، علي باباجان، أنه بصدد تشكيل حزب سياسي جديد لمنافسة حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن صحيفة أجرت مع باباجان مقابلة، أشار فيها إلى أنه يحاول إيجاد أشخاص يشبهونه لتشكيل فريق واحد ومشترك لقيادة الحزب الجديد.

وأضاف باباجان، قائلا: "سيستغرق هذا بعض الوقت.. نريد تشكيل الحزب قبل 2020. الجودة مهمة هنا".

واستقال باباجان من حزب العدالة والتنمية، في يوليو/تموز الماضي، بعد خلافات متفاقمة مع القيادة وزعيمها أردوغان.

يذكر أن باباجان هو واحد من الأعضاء المؤسسين لحزب العدالة والتنمية وشغل منصبي وزير الاقتصاد والخارجية خلال سنواته الأولى في السلطة قبل أن يصبح نائبا لرئيس الوزراء.