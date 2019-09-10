السلطات الهندية تعتقل مسلحين في كشمير

اعتقلت الشرطة الهندية، اليوم الثلاثاء، ثمانية من مسلحي جماعة "لاشكر وطيبة" في إقليم اتحاد جامو وكشمير للاشتباه في ابتزازهم وترهيبهم السكان المحليين.

وبحسب القناة الهندية " إن دي تي في"، فقد قامت السلطات باعتقال مسلحين بعد يومين من إصابة أربعة أشخاص بينهم طفلة تبلغ من العمر عامين في هجوم شنه هؤلاء على منزل تاجر في مدينة سوبور.

ووفقا للقناة، قام المسلحون أيضا بلصق منشورات في المدينة ترهب من خلالها المواطنين وتطالبهم بالإضراب وعدم التعاون مع السلطات.

وكان الرئيس الهندي رام ناث كوفيند، قد وقع في 5 آب/أغسطس الماضي، مرسوما بإلغاء الوضع الخاص بإقليم جامو وكشمير، وتم إقرار مشروع قانون بهذا الصدد من قبل البرلمان.

وتضم ولاية جامو وكشمير انفصاليين يهدفون إلى الحصول على الاستقلال والانضمام إلى باكستان.