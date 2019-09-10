مستشار جونسون: بريطانيا ستغادر الاتحاد الأوروبي في الموعد المحدد

وردا على سؤال بشأن ما إذا كانت بريطانيا ستنفصل عن الاتحاد الأوروبي في الموعد المقرر، قال كامينجز "بالتأكيد".
ورفض البرلمان البريطاني، اليوم الثلاثاء، طلبا من جونسون لإجراء انتخابات برلمانية جديدة.
وأكد معارضون في البرلمان أنهم لن يبحثوا قضية إجراء انتخابات مبكرة، لأن جونسون بحث في بروكسل تأجيل "بريكسيت".
ودعم طلب الحكومة بإجراء انتخابات مبكرة 293 نائبا فقط من أصل 650 نائبا، وهي نسبة غير كافية للموافقة على الطلب، وفقا لصحيفة "تليغراف" البريطانية.
وللدعوة لإجراء انتخابات، تحتاج الحكومة 434 صوتا، أي بواقع ثلثي عدد النواب المنتخبين في مجلس العموم المؤلف من 650 عضوا.
وتعد تلك المرة الثانية التي يرفض فيها مجلس العموم البريطاني طلب جونسون المتعلق بإجراء انتخابات برلمانية مبكرة خلال أقل من أسبوع.
وصوت مجلس العموم البريطاني، مساء الأربعاء في 4 سبتمبر/ أيلول الجاري، ضدّ مذكرة طرحها رئيس الوزراء بوريس جونسون لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في 15 أكتوبر/ تشرين الأول.
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