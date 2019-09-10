وزير السياحة السوري من موسكو للعمل من أجل استقطاب السياح الروس

التقى وزير السياحة السوري في موسكو، اليوم، رئيس الجمعية الإمبراطورية الفلسطينية الأرثوذكسية سيرغي ستيباشين، ورئيس مجلس شورى المفتين رئيس الإدارة الدينية لجميع المسلمين في روسيا الاتحادية الشيخ راوي عين الدين.

وأكد مرتيني خلال لقائه ستيباشين ضرورة تعزيز العلاقات السياحية بين سورية وروسيا من خلال تبادل الزيارات الثقافية والدينية وغيرها، مشيرا إلى أهمية إقامة مشروعات سياحية وإلى أن التعاون بين الجانبين يعود بالفائدة على شعبي البلدين.

وخلال لقاء آخر جمعه مع الشيخ عين الدين، أشار مرتيني إلى أن سوريا تملك كل أنماط السياحة الثقافية والروحية والدينية والعلاجية والسياحة الترفيهية، مؤكداً ضرورة زيادة التبادل في مجال الزيارات بين الشعبين السوري والروسي نظراً لتشابه العلاقات الاجتماعية في البلدين.

وأعرب مرتيني عن التقدير لمواقف روسيا الداعمة لسوريا في مواجهتها الحرب الإرهابية التي تشن عليها والمساعدات التي تقدمها للشعب السوري، مؤكداً على تعزيز العلاقات التي تزداد رسوخاً وقوة بين البلدين.

وفي مقابلة مع وكالة "سانا"، قال مرتيني: "تحدثنا خلال لقاءاتنا اليوم عن مشروعات تنفيذية لاستقطاب الزوار من الأصدقاء الروس وشرحنا لهم الإمكانات التي يمتلكها القطاع السياحي في سورية وطرحنا فكرة البدء بمشروعات تجريبية"، مشيراً إلى أن أجواء المباحثات كانت مشجعة.