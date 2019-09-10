أغنى رجل في الصين... مؤسس مجموعة "علي بابا" يعلن تقاعده

أعلن مؤسس مجموعة "علي بابا" الصينية للتجارة الإلكترونية، جاك ما، اليوم الثلاثاء، تنحيه عن منصبه كرئيس مجلس إدارتها.

وجاء تقاعد جاك ما، تزامنا مع مواجهة شركته "علي بابا" صعوبات ناجمة عن الحرب التجارية الحالية بين بكين وواشنطن، بحسب وكالة أنباء "أسوشيتد برس".

وكان "ما" أعلن عن خطة تقاعده منذ العام الماضي 2018.

وسيحتفل جاك ما، بيومه الأخير في مجموعة "علي بابا"، مع احتفاله بعيد ميلاده الـ55 في استاد رياضي بالحجم الأوليمبي في هانغتشو، حيث أسس مجموعته قبل 20 عاما.

وسيحل محل جاك ما في منصبه، الرئيس التنفيذي لمجموعة "علي بابا"، دانييل تشانغ، بحسب صحيفة "ذا غارديان" البريطانية.

وفي مقطع فيديو نشر، أمس الاثنين، قال جاك ما: "أنا الشخص الذي أتطلع دائما إلى الأمام، لا يزال عندي الكثير من الأحلام التي يجب متابعتها. أولئك الذين يعرفونني يعلمون أنني لا أحب أن أظل خامل، العالم كبير وما زلت شابا، لذلك أريد تجربة أشياء جديدة".

Alibaba chairman #JackMa is officially stepping down on his 55th birthday on September 10, 2019. An English teacher before he founded Alibaba, Ma has often talked about his passion for education. The date he chose to step down, September 10, is Teachers' Day in China. pic.twitter.com/fiGdDfI2Ob — CCTV (@CCTV) September 10, 2019

وتبلغ القيمة الصافية لمجموعة "علي بابا"، 38.4 مليار دولار، وفقا لمجلة "فوربس" الأمريكية، ما يجعله أغنى رجل في الصين، فيما تبلغ قيمتها السوقية 460 مليار دولار.

ويحتفظ جاك ما بنسبة 6.22٪ من أسهم مجموعة "علي بابا"، وسيبقى في مجلس الإدارة حتى عقد اجتماع المساهمين السنوي في عام 2020، وبعد ذلك سيكون جزءا من مجلس إدارة الشركات المكون من 38 عضوا منفصلا عن مجلس الإدارة.

وأسس جاك ما مجموعة "علي بابا" في عام 1999، بهدف ربط المصدرين الصينيين بتجار التجزئة الأمريكيين.

وكانت 30 شركة مختلفة، من بينها سلسلة محال الوجبات السريعة الأمريكية "كنتاكي"، رفضت تعيين جاك ما قبل أعوام من تأسيس "علي بابا".

وفي وسط الصعوبات التي كان يواجهها، شجعه استخدامه لشبكة الانترنت على تأسيس على بابا في عام 1999 في شقته ببلدته هانجتشو.

وتصادف تأسيس جاك ما للشركة مع التطور الاقتصادي المتسارع للصين وانضمامها لمنظمة التجارة العالمية عام 2001.

ومنذ ذلك الحين أصبحت علي بابا أحد أكبر شركات تجارة التجزئة في العالم.

ويعاني سوق التجارة الإلكترونية في الصين من التباطؤ، في ظل الضغوط الناجمة عن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وكانت مبيعات التجزئة الإلكترونية نمت بنسبة 17.8% خلال أول ستة أشهر من العام، مقارنة بـ 23.9 % خلال عام 2018 بأكمله.