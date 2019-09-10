باكستان تحذر من "إبادة جماعية" في كشمير وتستبعد المحادثات مع الهند

قال وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قرشي، لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إن "الاحتلال العسكري غير القانوني لإقليم كشمير ذي الأغلبية المسلمة من جانب الهند يثير شبح حدوث إبادة جماعية".

ونقلت وكالة "رويترز" عن قرشي، قوله، بعد إلقاء كلمة في منتدى الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف، إنه لا يرى "أي احتمال لإجراء محادثات ثنائية مع الهند" وطالب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالتحرك.

وزادت حدة التوتر بين الجانبين الهندي والباكستاني ، عندما ألغت الهند الوضع الخاص للجزء الذي تسيطر عليه من كشمير والمعروف باسم جامو وكشمير، في 5 أغسطس/ آب الماضي، وتحركت لقمع الاضطرابات واسعة النطاق عن طريق قطع الاتصالات وفرض قيود على حرية التنقل.

وتعتبر منطقة جامو وكشمير، الولاية الوحيدة في البلاد ذات الأكثرية المسلمة، وتنشط في هذه المنطقة دعوات للاستقلال عن الهند والانضمام إلى باكستان. وفي الوقت نفسه، لا توجد حدود رسمية بين الهند وباكستان في كشمير - ما يجعل إمكانية الصدام المسلح بين جيشي البلدين تتكرر باستمرار، حيث إن الدولتين لهما مطالب في هذه المنطقة.

وتتهم نيودلهي باستمرار السلطات الباكستانية بدعم الانفصاليين المسلحين، الشيء الذي تنفيه إسلام أباد، مشيرة إلى أن سكان كشمير يناضلون بشكل مستقل من أجل حقوقهم.