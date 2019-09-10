"لعبة تنذر بمخاطر كبرى"... أمريكا تطلب التحرك لمنع "اكتمال القمر"

حذر المبعوث الأمريكي الخاص إلى إيران، براين هوك، من مخاطر التمدد الإيراني في المنطقة، منبها إلى أن إيران تسعى إلى استنساخ التجربة اللبنانية في اليمن.

وشدد هوك، في مقال نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، على وجوب منع إيران من ترسيخ نفوذها في اليمن، بالتوازي مع تقييد التوسع الإيراني في لبنان وسوريا والعراق.

وقال: "على العالم أن يواجه طموحات إيران وإلا فإن الهلال الإيراني سيصبح قمرا كاملا".

وتحدث هوك عن لعبة كبرى تمارسها طهران في اليمن ستؤدي إلى مخاطر كبرى، على رأسها "لبننة" البلاد أي استنساخ التجربة اللبنانية، مؤكدا أنه بفضل الدعم الإيراني السخي ماليا وعسكريا، تحول حزب الله إلى دولة داخل الدولة وشكل بوابة إيران لتوسيع نفوذها في لبنان.

وأضاف المسؤول الأمريكي إن "اللعبة نفسها تلعبها طهران اليوم في اليمن، قائلا: "هنا، كان للإيرانيين اليد الطولى في نشوب الحرب بتحريضهم على انقلاب ميليشيا الحوثي. ومع ذلك، لا يجدون حرجا في السعي لحجز مقعد لهم على طاولة المفاوضات. إيران تستخدم اليمن اليوم لتعزيز مكانتها الإقليمية، إلا أن الأخطر من ذلك أنها تستغل تحالفها مع الحوثيين، لتهديد وصول ربع إمدادات النفط في العالم، عبر تحكمها بمضيقي باب المندب وهرمز".

وانتقد هوك ضعف إعلام بلاده في تغطية دور إيران في إطالة الصراع المأساوي في اليمن، قائلا: "منع إيران من ترسيخ نفسها في اليمن ضرورة لا خيار".