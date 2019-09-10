محلل سياسي: رد إيران على أسئلة الوكالة الدولية للطاقة في غضون 9 أشهر

وقال أبشناس لراديو "سبوتنيك"، إن ما حدث ليس خرقا للاتفاق النووي كما قالت الوكالة، لأنه من حق إيران أن تخل بشروط الاتفاق إذا أخلت الأطراف الأخرى ببنوده.
وكان المدير العام بالنيابة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، كورنيل فيروتا، قد دعا إيران إلى الرد سريعا على أسئلة منظمته المتعلقة ببرنامجها النووي.
وجاء تصريح فيروتا في خطاب ألقاه في افتتاح الاجتماع الدوري لمجلس حكام الوكالة في فيينا بعد يوم من اجتماع رفيع المستوى مع مسؤولين إيرانيين في طهران.
وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن طهران تقوم بتركيب أجهزة طرد مركزي متطورة من شأنها أن تزيد مخزونها من اليورانيوم المخصب، في خطوة جديدة نحو تقليص ايران لالتزاماتها الواردة في الاتفاق الذي أبرمته مع القوى الكبرى في 2015.
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