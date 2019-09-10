محلل سياسي: رد إيران على أسئلة الوكالة الدولية للطاقة في غضون 9 أشهر

أكد عماد أبشناس، الباحث والمحلل السياسي الإيراني، أن هناك ردا إيرانيا على الأسئلة التي وجهتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية مؤخرا، سيأتي في غضون تسعة أشهر كما هو منصوص عليه في قوانين الوكالة.

وقال أبشناس لراديو "سبوتنيك"، إن ما حدث ليس خرقا للاتفاق النووي كما قالت الوكالة، لأنه من حق إيران أن تخل بشروط الاتفاق إذا أخلت الأطراف الأخرى ببنوده.

وعن ما قاله نتنياهو حول أن إيران تطور سلاحا نوويا في موقع سري أضاف "جواد ظريف تكفل بالرد على ما قاله نتنياهو حينما وصفه بالكذاب"، مشيرا إلى أن ذلك لا يعدو كونه دعاية انتخابية ومحاولة للخروج من مأزق انتخابي.

وكان المدير العام بالنيابة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، كورنيل فيروتا، قد دعا إيران إلى الرد سريعا على أسئلة منظمته المتعلقة ببرنامجها النووي.

وجاء تصريح فيروتا في خطاب ألقاه في افتتاح الاجتماع الدوري لمجلس حكام الوكالة في فيينا بعد يوم من اجتماع رفيع المستوى مع مسؤولين إيرانيين في طهران.

وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن طهران تقوم بتركيب أجهزة طرد مركزي متطورة من شأنها أن تزيد مخزونها من اليورانيوم المخصب، في خطوة جديدة نحو تقليص ايران لالتزاماتها الواردة في الاتفاق الذي أبرمته مع القوى الكبرى في 2015.