مدفيديف حول عودة روسيا إلى "جي 8": منصة هامة ولكننا لم نشارك فيها بكامل قوانا

علق رئيس الوزراء الروسي، دميتري مدفيديف، اليوم الثلاثاء، على عودة روسيا إلى مجموعة "جي 8" (الثمانية الكبار)، بأنها كانت منصة هامة لمناقشة المواضيع الدبلوماسية، ولكن روسيا لم تتمكن من المشاركة بكامل قواها.

موسكو - سبوتنيك. وقال مدفيديف للصحفيين "هذه صيغة محددة، (جي-7 وجي-8 )، وقد شاركت فيها أكثر من مرة...، وأقول: لم تتح لنا الفرصة للمشاركة في نشاطات "الثمانية" بحجمها الكامل".

وأضاف مدفيدف بأن "جي 8" "كانت منصة لمناقشة مختلف التحديات السياسية، والمشاكل المختلفة في حدود ضيقة"، مؤكدا على أنها كانت "منصة ذات أهمية"، "ليست عديمة الفائدة" على حد قوله.

يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية وست دول أعضاء، اتخذت قرارا، في آذار/ مارس عام 2014، بتعليق عضوية روسيا في مجموعة الثماني، وذلك ردا على عودة شبه جزيرة القرم. وتضم المجموعة حاليا كل من: ألمانيا والولايات المتحدة وكندا واليابان وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا.

هذا وأعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، مرارا، أنه لم يستبعد أحد روسيا من المجموعة لأن "الثمانية" مجرد نادي يلتقي من خلاله زعماء الدول لمناقشات مواضيع دولية ذات اهتمام مشترك.