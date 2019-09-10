تراجع جديد في سعر الدولار أمام الجنيه المصري

شهد الدولار الأمريكي تراجعا طفيفا في سعره أمام الجنيه المصري، في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، بقيمة بلغت قرشين.

بلغ سعر صرف الدولار نحو 16.41 جنيه للشراء و16.51 جنيها للبيع، في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، والمصرف المتحد، وبنك الاستثمار العربي، وبنك قناة السويس، بحسب بوابة "أخبار اليوم".

وسجل سعر صرف الدولار نحو 16.40 جنيه للشراء و 16.50 جنيها للبيع،بنك الشركة المصرفية العربية سايب SAIB.

وبلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي- مصر، نحو 16.39 جنيه للشراء 16.49 جنيها.

وفي يوم 2 يناير / كانون الثاني الماضي، سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، في السوق المحلية نحو 17.78 جنيه للشراء، و17.88 جنيه للبيع، لكنه تراجع هذا الأسبوع ليصل إلى 17.03 جنيه للشراء و17.13 جنيه للبيع في معظم البنوك العاملة في السوق المحلية.

وأعلن طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، أن حجم تدفّقات النقد الأجنبي، إلى مصر منذ تحرير سعر الصرف، بلغ أكثر من 150 مليار دولار، وأنها شملت إصدار سندات دولية بنحو 18 مليار دولار، وتدفّقات مباشرة للبنوك، نتيجة بيع العملات الأجنبية لها بنحو 88 مليار دولار خلال عامين.