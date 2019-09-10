جونسون يؤكد أن لندن ستغادر الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر سواء باتفاق أو دونه

أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الثلاثاء، أنه سيتوصل إلى اتفاق بشأن خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي وأنه سيغادر التكتل في 31 أكتوبر/ تشرين الأول.

قال رئيس الوزراء البريطاني لأطفال خلال زيارة لمدرسة "سنتوصل إلى اتفاق وسنعمل جاهدين للوصول إلى اتفاق... كنت في إيرلندا أمس أتحدث إلى أصدقائي الإيرلنديين بشأن كيفية تنفيذ ذلك. وسنذهب إلى بروكسل ونتحدث مع بعض العواصم الأوروبية الأخرى". بحسب "رويترز".

وأضاف "ثمة سبيل للوصول إلى اتفاق لكن ذلك سيتطلب كثيرا من العمل الشاق. علينا أن نكون مستعدين للخروج دون اتفاق... سنخرج دون اتفاق إذا لم يكن من ذلك بد".

في السياق ذاته، قال دومينيك كامينجز، أبرز مستشاري رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الثلاثاء، إن بلاده ستغادر الاتحاد الأوروبي في الموعد المحدد.

وردا على سؤال بشأن ما إذا كانت بريطانيا ستنفصل عن الاتحاد الأوروبي في الموعد المقرر، قال كامينجز "بالتأكيد".

وأعلن جونسون، اليوم الثلاثاء، أنه لن يطلب تمديدا للموعد النهائي لخروج بريطانيا من التكتل المقرر في 31 أكتوبر/ تشرين الأول، وذلك بعد ساعات من سريان قانون يطالب بإرجاء الانفصال حتى 2020 ما لم ينجح رئيس الوزراء في إبرام اتفاق بشأن الخروج.

ورفض البرلمان البريطاني، اليوم الثلاثاء، طلبا من جونسون لإجراء انتخابات برلمانية جديدة.

وأكد معارضون في البرلمان أنهم لن يبحثوا قضية إجراء انتخابات مبكرة، لأن جونسون بحث في بروكسل تأجيل "بريكسيت".

ودعم طلب الحكومة بإجراء انتخابات مبكرة 293 نائبا فقط من أصل 650 نائبا، وهي نسبة غير كافية للموافقة على الطلب، وفقا لصحيفة "تليغراف" البريطانية.

وللدعوة لإجراء انتخابات، تحتاج الحكومة 434 صوتا، أي بواقع ثلثي عدد النواب المنتخبين في مجلس العموم المؤلف من 650 عضوا.

وتعد تلك المرة الثانية التي يرفض فيها مجلس العموم البريطاني طلب جونسون المتعلق بإجراء انتخابات برلمانية مبكرة خلال أقل من أسبوع.

وصوت مجلس العموم البريطاني، مساء الأربعاء في 4 سبتمبر/ أيلول الجاري، ضدّ مذكرة طرحها رئيس الوزراء بوريس جونسون لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في 15 أكتوبر.