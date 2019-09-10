واشنطن تتهم طهران بأنشطة نووية "سرية"

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، مساء اليوم الثلاثاء، إن عدم تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة النووية يثير أسئلة، بشأن المواد والأنشطة النووية غير المعلنة من قبل طهران.

وأضاف بومبيو في تغريدة له على حسابه الرسمي في "تويتر"، مساء اليوم، الثلاثاء، أن غياب التعاون الإيراني يتماهى مع سياسة الأكاذيب، التي يستخدمها النظام الإيراني منذ نحو 40 عاما.

وقال وزير الخارجية الأمريكي:

العالم لن يخدع بها. لن نسمح للنظام الإيراني بامتلاك سلاح نووي وسنقطع عليه كل الطرق المؤدية إلى سلاح نووي.

The Iranian regime’s lack of full cooperation with @iaeaorg raises questions about possible undeclared nuclear material or activities. This fits into Iran’s 40-year pattern of lies. The world won’t fall for it. We will deny the regime all paths to a nuclear weapon. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) September 10, 2019

وفي السياق نفسه، قالت إيران، أمس الاثنين، إنها سبق وأن أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإضافة أجهزة طرد مركزي في مفاعل نطنز، وذلك بعد تقارير نسبت لمتحدث باسم الوكالة حديثا في هذا الصدد.

وقال مندوب إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كاظم غريب آبادي، أمس الاثنين:

إيران أعلمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في 6 سبتمبر/ أيلول الجاري، أنها سوف تركب أجهزة طرد مركزي متطورة إضافية في مفاعل نطنز النووي، وأنها سوف تختبر بهذه الأجهزة تخصيبا طبيعيا لليورانيوم.

وأدت العقوبات الأمريكية على إيران إلى تقليص مبيعاتها من النفط، وردت إيران على ذلك بانتهاك الاتفاق النووي الذي أبرمته مع القوى العالمية عام 2015.

وحاولت فرنسا وألمانيا وبريطانيا إطلاق آلية مقايضة تجارية مع إيران لحمايتها من العقوبات الأمريكية، لكنها تواجه صعوبات شديدة في تطبيقها، ومنحت إيران القوى الأوروبية 60 يوما للقيام بتحرك فعال لإنقاذ الاتفاق النووي.

وبدأت إيران منذ مايو/أيار تقليص التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق النووي، ردا على الضغوط الأمريكية عليها للتفاوض، بشأن برنامجها للصواريخ الباليستية ودعمها لوكلاء في أنحاء الشرق الأوسط.