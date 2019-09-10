بريطانيا تتهم إيران بنقض تعهداتها وتستدعي السفير

اتهمت بريطانيا، اليوم الثلاثاء، إيران بنقض تعهداتها حول عدم توجه ناقلة النفط أدريان داريا لسوريا، مؤكدة أن الناقلة وصلت لسوريا بالفعل، معلنة استدعاء السفير الإيراني بهذا الخصوص.

القاهرة - سبوتنيك. وقال بيان للخارجية البريطانية، "لقد قدمت إيران تطمينات متكررة لحكومة جبل طارق بأن السفينة غريس 1/أدريان داريا لن تنقل النفط إلى سوريا أو أية جهة خاضعة لعقوبات الاتحاد الأوروبي، ولكن بات واضحا أن إيران نقضت تلك التطمينات، وأن النفط تم نقله لسوريا".

وتابع البيان أن "وزير الخارجية استدعى اليوم السفير الإيراني لإدانة تصرفات إيران".

وأضاف، "التصرفات الإيرانية تمثل خرقا غير مقبول للأعراف الدولية، ولسوف تثير المملكة المتحدة القضية أمام الأمم المتحدة في وقت لاحق من الشهر الجاري".

وأعلنت إيران، الأحد الماضي، أن الناقلة أدريان داريا 1 وصلت إلى وجهتها، كما أنه تم بيع النفط.وقال متحدث الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، اليوم الأحد، إن " ناقلة النفط الإيرانية، أدريان داريا ، المفرج عنها من قبل سلطات جبل طارق البريطانية، قد وصلت إلى وجهتها وباعت ما تحمله من النفط".

وأضاف موسوي، في تصريحات نقلها التلفزيون الإيراني، "وجهة حاملة النفط الإيرانية نحن من نحددها، وقد وصلت إلى وجهتها وبيع النفط الذي على متنها وهي في البحر".

وتابع موسوي أن "الإجراءات القانونية والقضائية حيال الناقلة البريطانية المحتجزة في مراحلها الأخيرة".

يذكر أن سلطات جبل طارق البريطانية قد احتجزت الناقلة الإيرانية "غريس 1" (حاليا تسمى أدريان داريا 1)، التي ترفع علم بنما، في 4 يوليو/ تموز، للاشتباه في أنها تنقل النفط الإيراني إلى سوريا، متجاوزةً عقوبات الاتحاد الأوروبي. وكان على متن السفينة 28 من أفراد الطاقم، بمن فيهم مواطنون من الهند وباكستان وأوكرانيا.

وفي 15 أغسطس/ آب، تم إطلاق سراح السفينة، لكن بعد يومين أصدرت محكمة أمريكية أمرا بالقبض على الناقلة وطالبت بمصادرة كل النفط و995 ألف دولار على متنها، ورفضت سلطات جبل طارق الطلب.