واشنطن: فشل إيران في معالجة مخاوف وكالة الطاقة الذرية "غير مقبول"

أفادت "رويترز" أن الولايات المتحدة أكدت اليوم الثلاثاء أنه من غير المقبول أن إيران لا تتعاون تعاوناً كاملاً مع تحقيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية في برنامجها النووي، لكنها كررت أنها ما زالت مفتوحة لإجراء محادثات مع طهران بشأن "صفقة شاملة".
وأضاف "عدم تصدي إيران لمخاوف الوكالة فيما يتعلق بذلك غير مقبول على الإطلاق ويجب أن يثير القلق البالغ لدى جميع من يؤيدون الوكالة ونظامها للحماية والتحقق".
من جهته قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، مساء اليوم الثلاثاء، إن عدم تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة النووية يثير أسئلة، بشأن المواد والأنشطة النووية غير المعلنة من قبل طهران.
وأضاف بومبيو في تغريدة له على حسابه الرسمي في "تويتر"، مساء اليوم، الثلاثاء، أن غياب التعاون الإيراني يتماهى مع سياسة الأكاذيب، التي يستخدمها النظام الإيراني منذ نحو 40 عاما.
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