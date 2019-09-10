واشنطن: فشل إيران في معالجة مخاوف وكالة الطاقة الذرية "غير مقبول"

اعتبرت الحكومة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن إيران لا تتعاون تعاوناً كاملاً مع تحقيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية في برنامجها النووي، مشيرة إلى أن واشنطن منفتحة لإجراء مباحثات مع طهران حول البرنامج.

أفادت "رويترز" أن الولايات المتحدة أكدت اليوم الثلاثاء أنه من غير المقبول أن إيران لا تتعاون تعاوناً كاملاً مع تحقيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية في برنامجها النووي، لكنها كررت أنها ما زالت مفتوحة لإجراء محادثات مع طهران بشأن "صفقة شاملة".

وذكر بيان الولايات المتحدة المقدم للاجتماع الفصلي لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية "أي إشارة على أن إيران لا تقدم التعاون الكافي للوكالة فيما يتعلق بمواد أو أنشطة نووية محتملة لم يكشف عنها يثير شكوك خطيرة وعميقة".

وأضاف "عدم تصدي إيران لمخاوف الوكالة فيما يتعلق بذلك غير مقبول على الإطلاق ويجب أن يثير القلق البالغ لدى جميع من يؤيدون الوكالة ونظامها للحماية والتحقق".

من جهته قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، مساء اليوم الثلاثاء، إن عدم تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة النووية يثير أسئلة، بشأن المواد والأنشطة النووية غير المعلنة من قبل طهران.

وأضاف بومبيو في تغريدة له على حسابه الرسمي في "تويتر"، مساء اليوم، الثلاثاء، أن غياب التعاون الإيراني يتماهى مع سياسة الأكاذيب، التي يستخدمها النظام الإيراني منذ نحو 40 عاما.