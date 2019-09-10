أمريكا تصنف 12 من "داعش" و"حزب الله" كقادة إرهابيين

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن الخارجية الأمريكية صنفت 12 من قادة الجماعات الإرهابية من تنظيم داعش (المحظور في روسيا) وحزب الله وجماعات أخري، كقادة إرهابيين، بموجب الأمر التنفيذي الجديد الذي أصدره اليوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.