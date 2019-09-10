"طهران لن تتراجع"... أول تعليق من إيران على إقالة بولتون

اعتبر مستشار الرئيس الإيراني، حسام الدين اشنا، إقالة مستشار الأمن القومي جون بولتون، من البيت الأبيض الأمريكي، مثالا حاسما لفشل سياسية الضغوط الأمريكية تجاه إيران.

طهران - سبوتنيك. وكتب آشنا على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، اليوم الثلاثاء: "إن تهميش بولتون وطرده لاحقا ليس حادثا عابرا، بل هو مثال حاسم على فشل استراتيجية الضغوط الاقتصادية القصوى على إيران في مواجهة المقاومة البناءة للشعب الإيراني".

I informed John Bolton last night that his services are no longer needed at the White House. I disagreed strongly with many of his suggestions, as did others in the Administration, and therefore.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 10, 2019

وأضاف مستشار الرئيس الإيراني للشؤون السياسية:

لا شك في أننا قادرون على مواجهة السلوك الأمريكي تجاه إيران، ولن نتراجع أبدا في هذه المواجهة، وإيران قد كسرت سياسة محاصرتها.

وفي وقت سابق من مساء اليوم، الثلاثاء، أعلن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، دونالد ترامب، أنه تسلم استقالة بولتون هذا الصباح وسيعين مستشارا جديدا للأمن القومي الأسبوع المقبل.

وقال ترامب على حسابه الرسمي بموقع "تويتر":

أخبرت جون بولتون ليلة أمس أننا لم نعد بحاجة إلى خدماته بعد الآن في البيت الأبيض، وكنت أختلف معه بشدة في العديد من اقتراحاته، كذلك العديد من المسؤولين في الإدارة.

وتابع قائلا "وبناء على ذلك، طلبت من بولتون الاستقالة، وتسلمتها منه صباح اليوم، وأشكره كثيرا على خدماته"