بعد إجلائه إثر قصف صاروخي فلسطيني... نتنياهو يعقد اجتماعا عاجلا في وزارة الدفاع الإسرائيلية

توجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الثلاثاء، إلى مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية.

وأفاد الموقع الإلكتروني العبري "روتر" بأن نتنياهو توجه إلى مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية، بعد هروبه أو إجلائه من مقر انتخابي في مدينة أشكلون، مساء اليوم، إثر إطلاق صواريخ من قطاع غزة.

דיווח כי נתניהו בדרכו לקריה https://t.co/rdvVCJWQpk — Rotter Net (@RotterNet) September 10, 2019

فيما عادت القناة العبرية الـ"13" وأوضحت أن نتنياهو عاد إلى المقر الانتخابي، واستكمل خطبته الانتخابية.

وقبل قليل، أعلن الجيش الإسرائيلي عن إحباط هجوم صاروخي انطلق من داخل قطاع غزة، واستهدف مدينتي أشكلون وأشدود، شمال القطاع.

המתיחות בדרום | ראש הממשלה @netanyahu חזר לנאום, לאחר שהורד מהבמה במהלך כנס של הליכוד באשדוד בעקבות אזעקות צבע אדום @bokeralmog @OrHeller — חדשות 13 (@newsisrael13) September 10, 2019

وأفادت القناة العبرية الـ"13"، مساء اليوم، الثلاثاء، بأن صافرات الإنذار دوت في مدينتي أشدود وأشكلون، شمال قطاع غزة، وتم على إثرها إجلاء نتنياهو، أثناء تجمع انتخابي.

كتب الإعلامي الإسرائيلي، شمعون آران، تغريدة له على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، مساء اليوم، أن رئيس مدينة أشكلون شمال قطاع غزة، قرر فتح الملاجئ والمخابئ، بعد إطلاق صافرات الإنذار التي جاءت على خلفية إطلاق الصواريخ من قطاع غزة.

דוברות עיריית אשקלון:

פתיחת מקלטים.



"בעקבות האזעקה שנשמעה באשקלון, הנחה ראש העיר, תומר גלאם, על פתיחת מקלטים ברחבי העיר.



צוותים נמצאים בשטח ופועלים ליישום ההנחייה בדקות אלו.

נציין כי מערכת כיפת ברזל יירטה את שתי הרקטות שנורו לעבר העיר". — שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) September 10, 2019

وأطلقت صافرات الإنذار، مساء اليوم الثلاثاء، في البلدات والمستوطنات الإسرائيلية المحاذية لشمال قطاع غزة، وذلك بعد رصد منظومة القبة الحديدية إطلاق صاروخ من قطاع غزة اتجاه مدينتي أشكلون وأشدود، شمال قطاع غزة.