دوي انفجار قرب السفارة الأمريكية في العاصمة الأفغانية كابول

وقع انفجار قرب السفارة الأمريكية في العاصمة الأفغانية كابول، اليوم الثلاثاء، لكن لم يصدر أي بيان رسمي عن التفجير حتى الآن.

ذكرت ذلك وكالة "أسوشيتد برس" الإخبارية الأمريكية، مشيرة إلى أن الانفجار وقع، مع بدء الساعات الأولى، ليوم الأربعاء، الذي يوافق ذكرى هجمات الحادي عشر من سبتمر، التي ضربت الولايات المتحدة الأمريكية عام 2001.

وقالت، إن سحب الدخان ارتفعت في سماء كابول بعد منتصف ليل الثلاثاء، بتوقيت المدينة، بينما علت صافرات الإنذار، مشيرة إلى أنه تم تأكيد وقوع الإنفجار، عبر اتصال هاتفي مع العاملين، في السفارة، دون الحصول على مزيد من التفاصل.

ولفتت الوكالة، إلى أنه لم يصدر أي تعليق رسمي على التفجير حتى الآن، مشيرة إلى أنه يعد أكبر تفجير تشهده كابول منذ تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أعلن فيه، إلغاء مفاوضات السلام، التي كانت مقررة مع حركة "طالبان".

ونفذت "طالبان" هجومين، خلال الأسبوع الماضي، أديا إلى وقوع العديد من المصابين، بينهم اثنين تابعين لحلف شمال الأطلسي "الناتو".

وقال ترامب، إنه ألغى المفاوضات مع "طالبان"، بعد مقتل جندي أمريكي بسبب تلك التفجيرات.

وتتفاوض حركة "طالبانط مع الولايات المتحدة الأمريكية برعاية قطرية في العاصمة الدوحة، من أجل التوصل لصفقة تنسحب بموجبها القوات الأمريكية من أفغانستان، وتعلن فيها الحركة هدنة ووقفا لعملياتها المسلحة.

يذكر أن الولايات المتحدة وطالبان اتفقتا، في وقت سابق، على مشروع اتفاق تسوية مكون من 11 بنداً، سترفع بعد الانتهاء من صياغته النهائية، إلى كل من وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبو، ورئيس المكتب السياسي لحركة "طالبان" في الدوحة، الملا بارادار، للتوقيع عليه.