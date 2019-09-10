زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب خليج ألاسكا

ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن زلزالا شدته5.7 درجة على مقياس ريختر وقع في خليج ألاسكا.

موسكو – سبوتنيك. وأشارت الهيئة إلى أن الزلزال وقع في تمام الساعة 20.32 بالتوقيت العالمي( 23.32 - بتوقيت موسكو)، وأن مركز الزلزال كان على عمق 11.9 كيلومترا وفي منطقة تبعد 251 كم غرب مدينة سيتكا.

ولم ترد أنباء عن أضرار أو مصابين.