زعيم كوريا الشمالية يشرف على اختبار راجمة صواريخ عملاقة متعددة الفوهات

أشرف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، يوم الثلاثاء، على اختبار راجمة صواريخ عملاقة متعددة الفوهات.

موسكو - سبوتنيك. وبحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية: "قال القائد الأعلى ( كيم جون أون)، إن أنظمة الصواريخ العملاقة المتعددة الفوهات تم اختبارها بشكل كامل من الناحية العسكرية، فضلا عن خصائص المسار والدقة ووظائف أخرى".

وذكر مسؤولون كوريون جنوبيون أن كوريا الشمالية أطلقت مجموعة جديدة من الصواريخ القصيرة المدى يوم الثلاثاء، وذلك بعد ساعات فقط من إبداء بيونغ يانغ استعدادها لاستئناف المحادثات المتعثرة بشأن نزع أسلحتها النووية مع الولايات المتحدة.

ويقدر بأن كوريا الشمالية أجرت 9 اختبارات صاروخية لأنظمة الأسلحة الجديدة منذ مايو الماضي، وتأتي عملية الإطلاق لكوريا الشمالية بعد مرور 17 يوما على آخر إطلاق لمقذوفات في يوم 24 أغسطس / آب الماضي، وتعد العاشرة من نوعها خلال هذا العام.

(جديد) كوريا الشمالية تجري الاختبار الصاروخي العاشر لهذا العام https://t.co/9H4HLj4k1W — وكالة يونهاب للأنباء (@YonhapArabic) September 10, 2019

وتراوح مدى الصواريخ التي أطلقت سلسلة منها منذ مايو الماضي، بين 250 كلم و600 كلم، وتكون المرافق العسكرية الرئيسية في كوريا الجنوبية مثل قاعدة بيونغ تيك للقوات الأمريكية المتمركزة في البلاد، وقاعدة سونغ جو لمنظمة الدفاع الصاروخي الأمريكي المتطور "ثاد" وغيرهما، تحت مرمى الصواريخ الكورية الشمالية، وفقا لوكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.