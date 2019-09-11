مادورو: التدريبات العسكرية على الحدود مع كولومبيا ليست تهديدا بل دفاعا

أكد الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، اليوم الأربعاء، أن التدريبات العسكرية التي تجريها بلاده على الحدود مع كولومبيا، لا تهدد أحدا، والهدف منها حماية أراضيها فقط .

بوينس إيرس - سبوتنيك. وقال مادرور: "نحن لا نهدد أحدا"، مشيرا إلى أن "جيش فنزويلا لم يتجاوز قط حدود بلاده للتهديد أو غزو أراضي شعب آخر، وهذا لن يحدث أبدا".

وأوضح الرئيس الفنزويلي، أن "الفكرة الرئيسية للقوات المسلحة هي استراتيجية دفاعية... ولكن إذا تطلب حماية مواطني البلاد بالسلاح، لدى فنزويلا قوات مسلحة، جاهزة ومجهزة جيدا للدفاع عن وطنها".

Empezaron los ejercicios militares: este es el armamento que Maduro ha movilizado a la frontera con Colombia - https://t.co/jofeR0A1Qa pic.twitter.com/vYZRdGuFyo — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) September 10, 2019

هذا وأمر رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو القوات المسلحة، يوم الثلاثاء الموافق 3 سبتمبر/أيلول، بالتأهب لهجوم محتمل من حكومة كولومبيا وأعلن عن تدريبات عسكرية على الحدود.

وقال مادورو في كلمة تلفزيونية، "لقد أمرت قائد العمليات الاستراتيجية في القوات المسلحة وكل وحدات الجيش على الحدود بإعلان التأهب... في مواجهة تهديد كولومبيا بالعدوان على فنزويلا".

"Alerta máxima" en Colombia



Así lo informaron las autoridades, tras el anuncio de despliegue de tropas venezolanas en la frontera. El presidente colombiano Iván Duque insiste en que Nicolás Maduro protege a miembros del ELN y a disidentes de las FARC [tg] pic.twitter.com/XPmCwv53Oa — DW Español (@dw_espanol) September 10, 2019

وتجري التدريبات العسكرية في الفترة ما بين 10 وحتى 28 سبتمبر/أيلول في ولايات على الحدود مع كولومبيا، وهي التدريبات الثالثة من نوعها هذا العام.