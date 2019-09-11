تشكيل حكومة يابانية جديدة

أعلن كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، يوشيهيدي سوجا، اليوم الأربعاء، عن تشكيل الحكومة اليابانية الجديدة.

وتعد هذه المناسبة في اليابان حدثا مهما نظرا لضم ابن رئيس الوزراء السابق، جونيتشيرو كويزومي، المدعو شينجيرو كويزومي، إلى تشكيلة الحكومة اليابانية الجديدة والذي بدوره أصبح أصغر سياسي يذكر في تاريخ اليابان بعد الحرب.

ومن ضمن التغييرات الرئيسية الحاصلة هو نقل وزير الخارجية الياباني تارو كونو إلى منصب وزير الدفاع الياباني.

وكانت الحكومة اليابانية قد قدمت استقالتها بالكامل لرئيس الوزراء شينزو آبي.

وبحسب وكالة "كيودو"، قبل رئيس الوزراء الياباني استقالة حكومته ويعود السبب وراء استقالة الحكومة لتخطيط آبي بإجراء تغيرات في الحكومة بعد فوز الحزب الذي يتزعمه بانتخابات مجلس الشيوخ بالبرلمان في تموز / يوليو، وقبل زيادة ضريبة المستهلك المقرر تنفيذها في أكتوبر/تشرين الأول إلى 10 في المئة.