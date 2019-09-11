هكذا رد ظريف على سؤال بشأن إقالة بولتون

رفض وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف، التعليق على إقالة مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، مؤكدا أن إيران لن تصدر أي بيان حول الشؤون الداخلية للولايات المتحدة.

وكتب عباس الموسوي، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية في تغريدة عبر "تويتر"، أن ظريف، وردا على طلب مراسل أمريكي التعليق على طرد بولتون، قال: "لن نصدر أي بيان حول الشؤون الداخلية للولايات المتحدة الأمريكية".

@JZarif response to an American reporter asking for a comment on @AmbJohnBolton's firing: " We will not be issuing any statement on US internal affairs. " — S.A MOUSAVI (@SAMOUSAVI9) September 10, 2019

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال مساء أمس الثلاثاء، إنه أبلغ بولتون، أن خدماته لم تعد مطلوبة في البيت الأبيض، وأضاف في تغريدة على "تويتر": "أختلف بشدة مع العديد من اقتراحات بولتون، كما فعل آخرون في إدارته".

وتابع قائلا: "طلبت من جون تقديم استقالته، التي أعطيت لي هذا الصباح.. أشكر جون جزيل الشكر على خدمته.. سأقوم بتعيين مستشار جديد للأمن القومي الأسبوع المقبل".

فيما أكد جون بولتون أنه هو من عرض على الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الاستقالة من منصبه، كمستشاره للأمن القومي. وقال في تغريدة له عبر حسابه على "تويتر": عرضت على ترامب أمس الاستقالة من منصبي، وكانت إجابته: "فلنتحدث غدا".