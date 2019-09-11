"طهران سعيدة"... الرئاسة الإيرانية تعلق على إقالة بولتون

رحب محمود واعظي، مدير مكتب الرئيس الإيراني حسن روحاني، باستقالة مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، قائلا إن "الأخير كان متطرفا، وأن استقالته تبرهن على عجز الولايات المتحدة عن تحقيق أهداف سياستها تجاه إيران".

ونقل التلفزيون الإيراني عن واعظي قوله: "نحن سعداء لمغادرة بولتون لأن هذا التحول يعني اقتناع واشنطن بأنها لن تحقق أهدافها"، وتابع: "بولتون رحل دون أن يحقق أهدافه بشأن إيران، بينما الحكومة الإيرانية باقية".

وأضاف واعظي: "الولايات المتحدة الأمريكية كانت قد اختارت بولتون بهدف إعلان الحرب، ولكنها أجبرت على طرده بعدما أدركت أن الحرب ليست الحل".

وتابع: "بولتون شخص متطرف، ومنذ البداية كان يبحث عن الحرب، لكنه لم يحقق أي هدف في فنزويلا وكوبا وأفغانستان وإيران".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال، مساء أمس الثلاثاء، إنه أبلغ بولتون، أن خدماته لم تعد مطلوبة في البيت الأبيض، وأضاف في تغريدة على "تويتر": "أختلف بشدة مع العديد من اقتراحات بولتون، كما فعل آخرون في إدارته".

وتابع قائلا: "طلبت من جون تقديم استقالته، التي أعطيت لي هذا الصباح.. أشكر جون جزيل الشكر على خدمته.. سأقوم بتعيين مستشار جديد للأمن القومي الأسبوع المقبل".

فيما أكد جون بولتون أنه هو من عرض الاستقالة من منصبه، كمستشاره للأمن القومي. وقال في تغريدة له عبر حسابه على "تويتر": "عرضت على ترامب أمس الاستقالة من منصبي، وكانت إجابته: فلنتحدث غدا".