"طهران سعيدة"... الرئاسة الإيرانية تعلق على إقالة بولتون

وأضاف واعظي: "الولايات المتحدة الأمريكية كانت قد اختارت بولتون بهدف إعلان الحرب، ولكنها أجبرت على طرده بعدما أدركت أن الحرب ليست الحل".
وتابع: "بولتون شخص متطرف، ومنذ البداية كان يبحث عن الحرب، لكنه لم يحقق أي هدف في فنزويلا وكوبا وأفغانستان وإيران".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال، مساء أمس الثلاثاء، إنه أبلغ بولتون، أن خدماته لم تعد مطلوبة في البيت الأبيض، وأضاف في تغريدة على "تويتر": "أختلف بشدة مع العديد من اقتراحات بولتون، كما فعل آخرون في إدارته".
وتابع قائلا: "طلبت من جون تقديم استقالته، التي أعطيت لي هذا الصباح.. أشكر جون جزيل الشكر على خدمته.. سأقوم بتعيين مستشار جديد للأمن القومي الأسبوع المقبل".
فيما أكد جون بولتون أنه هو من عرض الاستقالة من منصبه، كمستشاره للأمن القومي. وقال في تغريدة له عبر حسابه على "تويتر": "عرضت على ترامب أمس الاستقالة من منصبي، وكانت إجابته: فلنتحدث غدا".
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