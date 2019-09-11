بريطانيا تعرب عن قلقها بشأن مزدوجي الجنسية المعتقلين في إيران

أعربت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الأربعاء، للسفير الإيراني عن قلقها البالغ حيال الأشخاص المزدوجي الجنسية المعتقلين في إيران، بحسب "سكاي نيوز".

يأتي ذلك بعدما أعلن وزير المخابرات الإيراني محمود علوي، أن قوات الأمن في إيران "اعتقلت عشرات الجواسيس في هيئات حكومية، في وقت تزداد فيه التوترات بين طهران والغرب بعد معاودة الولايات المتحدة فرض عقوبات عليها"، بحسب "رويترز".

ولم يحدد علوي وقت عمليات الاعتقال أو أسماء الدول التي يعمل المشتبه بأنهم جواسيس لحسابها، لكنه أشار إلى أن الكثير من المعتقلين من مزدوجي الجنسية.

وقال علوي: "طلبت مرارا من الناس إبلاغنا إذا كانوا يعرفون أي شخص يحمل جنسيتين. وحدة مكافحة التجسس بوزارة المخابرات نجحت في رصد عشرات الجواسيس في هيئات حكومية مختلفة وألقت القبض عليهم".

وأضاف أن قوات الأمن اعتقلت هذا الشهر عضوا في تنظيم "داعش" في جنوب إيران، وفككت "خلية إرهابية" في شمال البلاد.

وذكر أن وزارة المخابرات أحبطت مؤامرات تفجير في محطات المترو والجامعات، لكنها لم تعلن أيا من ذلك في وقتها.

وزادت وتيرة اعتقالات من يحملون جنسيتين منذ قال الزعيم الأعلى علي خامنئي إن عملاء غربيين اخترقوا هيئات صناعة القرار في إيران.