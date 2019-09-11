نتنياهو يلتقي وزير الدفاع الروسي خلال زيارته إلى سوتشي غدا

يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، غداً الخميس، خلال زيارته إلى سوتشي، وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو.

موسكو - سبوتنيك. جاء في بيان لديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الأربعاء:

"سيقوم رئيس الوزراء ووزير الدفاع بنيامين نتنياهو غداَ 12 أيلول/ سبتمبر، بزيارة دبلوماسية إلى سوتشي، حيث سيلتقي بالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين. وستبحث القضايا الإقليمية، بما في ذلك الوضع في سوريا، مع التركيز على تعزيز آليات التنسيق العسكري"، مشيرا إلى أن "رئيس الوزراء نتنياهو، سيلتقي أيضاً وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو".

هذا وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، قد أعلن في وقت سابق من اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، سيصل غداً الخميس، إلى سوتشي في زيارة عمل، حيث ستجري مفاوضات روسية إسرائيلية.

وتأتي زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو إلى سوتشي، عشية انتخابات الكنيست في إسرائيل، والتي تعقد للمرة الثانية خلال عام في البلاد، وقبل الانتخابات البرلمانية السابقة، زار نتنياهو روسيا أيضاً.

وآخر زيارة لنتنياهو إلى روسيا جرت في شباط/ فبراير الماضي، وهي الزيارة التي ذكرت في أعقابها مصادر دبلوماسية أن روسيا وإسرائيل تعملان على تحديد وتوثيق آليات وإجراءات تجنب التصادم والحوادث خلال العمليات في سوريا.