تركيا تعلق على تصريحات نتنياهو بشأن "غور الأردن"

وقالت وزارة الخارجية التركية، في بيان اليوم الأربعاء، "تصريحات نتنياهو تمثل مظهرا جديدا للاحتلال الإسرائيلي المستمر على مدى عشرات السنين وممارساته التي لا تعترف بالقوانين"، بحسب ما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية.

وأضاف البيان "لا يمكن على الإطلاق قبول هذه المحاولة غير المشروعة لفرض أمر واقع، وندعو المجتمع الدولي إلى عدم التزام الصمت إزاء انتهاك إسرائيل بوقاحة المبادئ والقواعد القانونية الأساسية، والرد عليه بأشد الأساليب".

وقالت إن تركيا ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق، وأنها ستواصل دعم نضال الدولة الفلسطينية العادل من أجل الاستقلال، بكل ما أوتيت من قوة.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الثلاثاء، إن إسرائيل لن تعود أبدا دولة على عرض عدة كيلومترات، وغور الأردن سيبقى تحت سيادتها إلى الأبد، مضيفا: "أعلن عن نيتي، مع تشكيل الحكومة المقبلة، فرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت".

وتابع قائلا "أسعى إلى بسط السيادة الإسرائيلية على جزء كبير من المستوطنات بالتنسيق مع الولايات المتحدة".

واستطرد "علينا أن نصل إلى حدود ثابتة لدولة إسرائيل لضمان عدم تحول الضفة الغربية إلى قطاع غزة".

وعلق الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بأن جميع الاتفاقات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي، وما ترتب عليها من التزامات تكون قد انتهت إذا نفذ الجانب الإسرائيلي فرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت، وأي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967".

وأضاف "من حقنا الدفاع عن حقوقنا وتحقيق أهدافنا بالوسائل المتاحة كافة، مهما كانت النتائج، حيث أن قرارات نتنياهو تتناقض مع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي".