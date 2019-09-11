 تمهيدا للقاء روحاني… إعلام: ترامب يميل لرفع بعض العقوبات عن إيران

كشفت وكالة أنباء دولية أن خطوة جديدة سيتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تجاه إيران، قبيل اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وذكرت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية، مساء اليوم، الأربعاء، أن ترامب يميل لرفع بعض العقوبات عن إيران تمهيدا لاحتمال عقد لقاء يجمعه بالرئيس الإيراني، حسن روحاني.

وأفادت الوكالة الأمريكية بأن ترامب بحث في لقاء خاص قبل يومين تخفيف العقوبات المفروضة على إيران، وبأن مستشار الأمن القومي الأمريكي المقال، جون بولتون ، قد حضر اللقاء بصحبة وزير الخزانة، ستيفن منوشن.

وأكدت الوكالة أنه في الوقت الذي أيد منوشين خطوة ترامب، فإن بولتون قد أبدى اعتراضه على الخطوة المقترحة.

وأوضحت الوكالة أن هذا الاعتراض قد أدى إلى إقالة بولتون من منصبه كمستشار للأمن القومي الأمريكي، وذلك بعد يوم واحد من عقد هذا اللقاء في البيت الأبيض، وهو اللقاء الثلاثي الذي ناقش اقتراح الرئيس الأمريكي برفع بعض العقوبات عن إيران، كبادرة حسن نية تمهد للقاء يجمعه بالرئيس الإيراني، حسن روحاني.

وأبرزت الوكالة أن البيت الأبيض بدأ الاستعدادات للقاء ترامب بروحاني، هذا الشهر في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي ستبدأ في 23 سبتمبر/ أيلول الجاري، وذلك رغم إشارة الوكالة الأمريكية إلى أنه من غير الواضح مدى موافقة الإيرانيين على عقد هذا اللقاء، في وقت ما تزال العقوبات الأمريكية على إيران سارية.

ونقلت الوكالة الأمريكية عن مصدر إسرائيلي أن بلاده فقدت أحد أقوى حلفائها بإقالة بولتون، إذ يشعر المسؤولون الإسرائيليون بالخوف من إمكانية تخفيف العقوبات الأمريكية على طهران، وتخفيف الضغط على إيران.