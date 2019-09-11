وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق: أمريكا تظهر "ضعفا" أمام إيران

أشار وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق، وأحد قادة تحالف "أزرق أبيض"، موشيه بوغي يعلون، اليوم الأربعاء، إلى أن النهج الحالي لإدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تجاه إيران يُظهر "ضعفًا".

وقال يعلون في مقابلة له مع قناة "i24NEWS" الإسرائيلية، إن "سياسة ترامب حيال إيران باتت مقلقة، ومن شأنها أن تعزز موقف طهران وإصرارها على المضي في تقليص التزاماتها حيال الاتفاق النووي.

ووصف يعلون إقالة ترامب لمستشار الأمن القومي، جون بولتون ، بأنه "نصر لطهران"، مضيفًا أن النهج الذي اتبعه بولتون حيال إيران هو "الأسلم".

وفي السياق نفسه، كشفت وكالة أنباء دولية أن خطوة جديدة سيتخذها ترامب، تجاه إيران، قبيل اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وذكرت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية، مساء اليوم، الأربعاء، أن ترامب يميل لرفع بعض العقوبات عن إيران تمهيدا لاحتمال عقد لقاء يجمعه بالرئيس الإيراني، حسن روحاني.

وأفادت الوكالة الأمريكية بأن ترامب بحث في لقاء خاص قبل يومين تخفيف العقوبات المفروضة على إيران، وبأن مستشار الأمن القومي الأمريكي المقال، جون بولتون، قد حضر اللقاء بصحبة وزير الخزانة، ستيفن منوشن.

وأكدت الوكالة أنه في الوقت الذي أيد منوشين خطوة ترامب، فإن بولتون قد أبدى اعتراضه على الخطوة المقترحة.

وأوضحت الوكالة أن هذا الاعتراض قد أدى إلى إقالة بولتون من منصبه كمستشار للأمن القومي الأمريكي، وذلك بعد يوم واحد من عقد هذا اللقاء في البيت الأبيض، وهو اللقاء الثلاثي الذي ناقش اقتراح الرئيس الأمريكي برفع بعض العقوبات عن إيران، كبادرة حسن نية تمهد للقاء يجمعه بروحاني.