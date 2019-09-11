حلف شمال الأطلسي: تركيا حليف مهم في مكافحة الإرهاب

وبحسب وكالة الأناضول "التركية"، قال ينس ستولتنبرغ، إن تركيا كانت ولاتزال حتى اليوم، حليفا مهما جدا في إطار مكافحة الإرهاب.
واعتبر الأمين العام لحلف "الناتو"، تركيا دولة رائدة في مكافحة الإرهاب، خاصة في أفغانستان.
وتحدث ستولنبرغ عن محادثات هاتفية بوزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، بشأن مكافحة الإرهاب في أفغانستان.
#ستولتنبرغ: #تركيا حليف مهم جدًا في مكافحة الإرهاب— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) September 11, 2019
في تصريحات للصحفيين عقب مراسم في مقر الحلف حول ذكرى هجمات 11 أيلول/ سبتمبر التي وقعت في الولايات المتحدة قبل 18 عامًا.
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وأثنى أمين حلف الناتو، على الجهود التركية في مكافحة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد من دول العالم) في العراق وسوريا.
وأكد أنه كان من الصعب جدا تحقيق النجاحات ضد "داعش"، بدون المساهمات والبنية التحتية التي قدمتها تركيا.
ولفت إلى أن الناتو غير متواجد في سوريا.
ورحب ستولتنبرغ بالتنسيق القائم بين حليفتي الناتو، تركيا والولايات المتحدة، وسعيهما لإيجاد سبل للتحرك المشترك.
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