المحكمة العليا الأمريكية تسمح بتطبيق مرسوم الرئيس ترامب للحد من لجوء المهاجرين

سمحت المحكمة العليا الأمريكية، اليوم الخميس، بتطبيق مرسوم الرئيس دونالد ترامب حول الحد من لجوء المهاجرين.

موسكو - سبوتنيك. وأصدرت المحكمة العليا قرار يقضي بتطبيق طلب إدارة الرئيس ترامب.

هذا وتقدمت إدارة الرئيس دونالد ترامب بقيد جديد في بداية الأسبوع الجاري، لمنع المهاجرين الذين أقاموا في دولة ثالثة من التقدم بطلب اللجوء للولايات المتحدة الأمريكية.

U.S. Supreme Court allows broad enforcement of Trump’s asylum limits https://t.co/7CHdym7ITL pic.twitter.com/dRJt4npXoF — The Globe and Mail (@globeandmail) September 11, 2019

وتأتي خطوة الرئيس ترامب هذه لتشديد عملية اللجوء، في خطوة قد تقلل بشكل كبير المهاجرين من أمريكا الوسطى، الذين يعبرون إلى الولايات المتحدة عبر المكسيك، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

واعترض القاضيان روث بادر غينسبورغ وسونيا سوتومايور على أمر المحكمة العليا. وكتب سوتومايور: "مرة أخرى، أصدرت السلطة التنفيذية قاعدة تسعى إلى التوصل إلى ممارسات طويلة الأمد فيما يتعلق باللاجئين الذين يلتمسون المأوى من الاضطهاد، وفقا لـ "واشنطن بوست".

ويحظر هذا النظام على المهاجرين الذين أقاموا في دولة ثالثة تقديم طلب اللجوء في الولايات المتحدة، وبالتالي سيمنع المهاجرون عبر المكسيك من التمكن من طلب اللجوء.

كان مدير الأجهزة الفدرالية للتجنيس والهجرة كين كوتشينيللي، قد قال لصحيفة نيويورك تايمز في وقت سابق، إن "شرطة الهجرة تسلمت أوامر بالطرد صادرة عن محاكم بحق حوالي مليون شخص".