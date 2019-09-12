ترامب يؤجل فرض رسوم جمركية على البضائع الصينية إلى 15 أكتوبر

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، تأجيل فرض رسوم جمركية على بعض الواردات من الصين حتى 15 أكتوبر / تشرين الأول القادم.

موسكو، 12 سبتمبر - سبوتنيك. وكتب ترامب على "تويتر": "بناء على طلب من نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي، على ضوء الاحتفال بالذكرى السبعين لجمهورية الصين الشعبية، اتفقنا على أنه كبادرة حسن نية سنؤجل فرض الرسوم الجمركية على البضائع بـقيمة 250 مليار دولار من من 1 إلى 15 تشرين الأول/أكتوبر (من 25 بالمئة إلى 30 بالمئة)".

At the request of the Vice Premier of China, Liu He, and due to the fact that the People's Republic of China will be celebrating their 70th Anniversary.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 11, 2019

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الصينيين بارعون في رفض أي شيء، وهو ما يتطلب شدة في التعامل معهم، مضيفا: "هذا ما يفعله ترامب".

وأضاف، في تدوينة على "تويتر"، "أعتقد أننا سنصل إلى حل في نهاية المطاف، يجعل الوضع أفضل مما نحن عليه حاليا".

“I think President Trump is set in his ways because he doesn’t see any weakening. I mean, look at the joblessness report today. What I’m surprised at is how strong the consumer is. I think the Chinese need it (a deal) more than we do. It’s statistical. I just think.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 6, 2019

وتابع: "بكل صراحة، فإن تأثير ما يفعله ترامب مع الصين لم يضع في بقية العالم، وخاصة في أوروبا، التي يجلس فيها المسؤولون للحديث عن تغيير القوانيين"، مضيفا: "أمريكا لا تستطيع الدفاع عن العالم أجمع، وتحمل تكلفة عدم وجود نظام لإدارة اقتصادنا لصالح دولة أخرى".

وقال ترامب: "من يتهموننا بفرض تعريفات جمركية كبيرة، يجب أن يعلموا أو الولايات المتحدة الأمريكية تحملت تكاليف محاربة الإرهاب على مدى 50 عاما، لكن اتفاقا حقيقيا يمكن أن يحدث"، مضيفا: "ربحنا الحرب التجارية مع الصين، في إشارة إلى تقرير نشرته شبكة "سي إن بي سي"، عن هذا الأمر".

ونشرت الشبكة تقريرا، قالت فيه إنها علمت من 3 مصادر، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يشعر بغضب شديد، بعد إجراء صيني جعله يتراجع عن مضاعفة الرسوم على البضائع الصينية، كما صرح بذلك الشهر الماضي.

وقالت الشبكة الأمريكية، إن ترامب اضطر في النهاية إلى تسوية الأمر واقتصر الأمر على زيادة صغيرة في الرسوم المفروضة على البضائع الصينية.

Trump was so angry after China’s trade retaliation that he wanted to double tariffs https://t.co/UKvnTixlYy pic.twitter.com/pfiI5xrtrM — Fasti News (@FastiNews) September 3, 2019

وأوضحت الشبكة أن الإجراء الانتقامي الصيني، الذي أغضب ترامب، تمثل في إبلاغه في 23 أغسطس / آب الماضي، بخطة صينية لفرض رسوم على منتجات أمريكية بقيمة 75 مليار دولار، ردا على الإجراء الأمريكي بشأن فرض رسوم على منتجاتها.

وبدأت إدارة ترامب، منذ عامين، ممارسة ضغوطا على الصين، حتى تجري تغييرات شاملة في سياساتها بشأن حماية الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا، إلى الشركات الصينية والمنح الصناعية والوصول إلى السوق.

وتنفي الصين دوما الاتهامات الأمريكية بأنها تعمد إلى ممارسات تجارية غير عادلة، وتعهدت بالرد على الإجراءات العقابية الأمريكية بتدابير مماثلة، وهو ما أدى إلى احتدام الحرب التجارية بين البلدين.

وتسبب ذلك في تعطيل تجارة سلع بمئات المليارات من الدولارات، وتسبب في تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي.