بريطانيا تحدد أخطر سلاح روسي

تحتاج بريطانيا إلى ما يمكّنها من الرد على ظهور أسلحة في غاية الخطورة وفقا لمسؤول عسكري بريطاني.

وظهرت مثل هذه الأسلحة في روسيا.

وذكرت دورية "جينس 360" نقلا عن جوليان بول، مساعد رئيس أركان القوات الجوية البريطانية، أن الأسلحة التي صنعتها روسيا تضع قدرة بريطانيا على التعامل مع متغيرات الوضع موضع الشك، وذلك لأن الأسلحة التي أوجدتها روسيا تضيِّق المجال للرد على التهديدات والمناورة.

والأسلحة الروسية التي يجب أن تمتلك بريطانيا ما يمكّنها من الرد عليها هي منظومة صواريخ "إس-400" المضادة للطائرات ومنظومة صواريخ "باستيون" لخفر السواحل ومنظومة صواريخ "إسكندر" التكتيكية.

وخصصت منظومة "إس-400" لمكافحة طائرات وصواريخ العدو. كما يمكن استخدامها ضد الأهداف الأرضية. ويبلغ مداها 400 كيلومتر. وبإمكانها تدمير الأهداف على ارتفاع يصل إلى 30 كيلومترا.

وخصصت منظومة "باستيون" لمكافحة سفن العدو الحربية.

وتتلخص الوظيفة الأساسية لمنظومة "إسكندر" في تدمير وسائط العدو المضادة للطائرات والصواريخ، وكذلك منشآت العدو المهمة على بعد يصل إلى 500 كيلومتر.