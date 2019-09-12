وفاة الرئيس الإندونيسي السابق يوسف حبيبي

أعلن نجل الرئيس الإندونيسي السابق بحر الدين يوسف حبيبي، أمس الأربعاء، وفاة والده الذي تولى السلطة خلال فترة انتقالية عاصفة أعقبت استقالة سلفه القوي سوهارتو عام 1998.

وقال طارق كمال حبيبي ابن الرئيس السابق، في تصريحات لقناة "مترو" التلفزيونية، إن أباه الذي كان يبلغ من العمر 83 عاما كان يعاني مشاكل في القلب، بحسب "رويترز".

وستقام جنازة رسمية يتقدمها الرئيس جوكو ويدودو عصر اليوم الخميس.

وتولى حبيبي الرئاسة خلفا لسوهارتو ليصبح ثالث رؤساء إندونيسيا بعد بضعة أشهر من توليه منصب نائب الرئيس، وذلك في وقت غرقت فيه البلاد في موجة من أعمال الشغب والاضطرابات الاقتصادية عقب الأزمة المالية الآسيوية.

Today one of the most inspiring man, former president of indonesia, one of the most brilliant mind in the universe "Bapak B.J Habibie" passed away. Rest in peace Pak habibie#pakhabibie #indonesiaberduka pic.twitter.com/U61rSfFlRY — Nicholas_santoso (@Nichola97446398) September 11, 2019

​وجاء حكم حبيبي بعد سوهارتو الذي حكم إندونيسيا بقبضة حديدية على مدى 32 عاما. ومكث حبيبي في السلطة 17 شهرا فقط.