انفجارات تهز مستودع ذخيرة شمالي قبرص

ذكر وزير خارجية شمال قبرص، كورديت أوزيرساي، اليوم الخميس، أن انفجارات هزت مستودع ذخيرة في شمال قبرص بعد حريق شب في منطقة عسكرية، مما أدى إلى تعرض بعض الأشخاص لإصابات طفيفة جراء الزجاج المتطاير.

وكتب الوزير عبر صفحته على "فيسبوك" أن المنطقة أُغلقت مع استمرار الانفجارات في المنطقة العسكرية الواقعة شرقي كيرينيا، وهي بلدة تاريخية على الساحل الشمالي في منطقة يرتادها السياح.

ووفقا لوكالة "رويترز"، أعلنت وزارة الدفاع التركية أنه تم إخماد الحريق وأنه لم يتضح بعد السبب الأولي للانفجار الذي وقع، وأضافت أن فريق تحقيق بدأ عمله.

وأظهرت لقطات بثتها قناة "سي.إن.إن ترك"، انفجارات ضخمة وأعمدة من الدخان تتصاعد في السماء فوق المنطقة.

وقال أوزيرساي: "للأسف شب حريق في مستودع ذخيرة في المنطقة العسكرية شرقي كيرينيا ووقعت سلسلة انفجارات".

وأشار إلى أن السلطات أمنت المنطقة وأن الشرطة طالبت المواطنين بالبقاء بعيدا.