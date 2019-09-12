نتنياهو: صداقتي مع بوتين حالت دون حدوث صدام في سوريا

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مقابلة مع وسائل إعلام روسية، إن صداقته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حالت دون حدوث صدام مع روسيا في سوريا.

وقال نتنياهو: "كان الأمر لا مفر منه تقريبا بسبب التناقضات بين مهام سلاح الجو الروسي وعملياتنا العسكرية في سوريا".

وأشار إلى أهمية الصداقة مع بوتين والتي تساهم في تطوير العلاقات الاقتصادية وتبادل المنفعة بين البلدين.

وخلص نتنياهو إلى أن "التنسيق فعال لأنني والرئيس بوتين نحترم بعضنا بعضا ونتحدث بشكل مباشر، ونهتم بتسمية الأشياء بأسمائها الصحيحة".

ومن المقرر أن يعقد بوتين محادثات مع نتنياهو، اليوم الخميس، لمناقشة قضايا التعاون الثنائي وتبادل وجهات النظر حول الوضع في الشرق الأوسط.

ووفقا لمكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، سيناقش بوتين ونتنياهو القضايا الإقليمية، بما في ذلك الوضع في سوريا، مع التركيز على تعزيز آليات التنسيق العسكري".