مصرع 4 جنود وإصابة 3 آخرين بهجوم انتحاري على قاعدة للقوات الخاصة الأفغانية

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، في بيان لها، مصرع 4 جنود وإصابة 3 آخرين، في هجوم انتحاري بسيارة مفخخة على قاعدة للقوات الخاصة بالجيش الأفغاني جنوب كابول.

سبوتنيك. من جانبه، أعلن تنظيم طالبان، اليوم الخميس، مسؤوليته عن الهجوم على قاعدة الجيش الوطني في كابول.

في سياق آخر، وقع انفجار قرب السفارة الأمريكية في العاصمة الأفغانية كابول، الثلاثاء الماضي، لكن لم يصدر أي بيان رسمي عن التفجير حتى الآن.

وذكرت ذلك وكالة "أسوشيتد برس" الإخبارية الأمريكية، مشيرة إلى أن الانفجار وقع، مع بدء الساعات الأولى من يوم الأربعاء، الذي يوافق ذكرى هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول، التي ضربت الولايات المتحدة الأمريكية عام 2001.

وقالت إن سحب الدخان ارتفعت في سماء كابول بعد منتصف ليل الثلاثاء، بتوقيت المدينة، بينما علت صافرات الإنذار، مشيرة إلى أنه تم تأكيد وقوع الإنفجار، عبر اتصال هاتفي مع العاملين، في السفارة، دون الحصول على مزيد من التفاصيل.