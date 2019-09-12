موسكو توجه طلبا للإنتربول لتحديد مكان وجود "الجاسوس الأمريكي" على أراضيها

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن موسكو طلبت من واشنطن عبر الانتربول العثور على أوليغ سمولينكوف ، الذي تصفه وسائل الإعلام بمخبر وكالة استخبارات أمريكية في الولايات المتحدة.

قالت زاخاروفا " اختفى مواطن روسي على أراضي دولة أجنبية مع أسرته بأكملها.ليتم بعد ذلك فتح قضية جنائية في روسيا".

وأضافت زاخاروفا

"بعد مرور عامين تخلصت وسائل الإعلام الأمريكية من جميع المواد على ان سمولنيكوف موجود على أراضيها .وهذه المواد تتطلب التحقيق فيها كونها ذات صلة بالموضوع، وتم تسليم واشنطن عدد من الأسئلة التي تتعلق بإختفاء المواطن الروسي على أراضيها عن طريق الإنتربول".

فى وقت سابق ، ذكرت شبكة "سي ان ان" نقلا عن مصادر فى الادارة الامريكية ان وكالات المخابرات الامريكية ، كجزء من عملية سرية يزعم تنفيذها فى عام 2017 ، قامت بنقل مخبرها القريب من السلطات الروسية من روسيا. وفقا لبعض التقارير الإعلامية ، نحن نتحدث عن أوليغ سمولينكوف.

كشف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في وقت سابق، هوية ومصير "الجاسوس" الأمريكي الذي تم الإعلان عنه عبر وسائل الإعلام الأمريكية أنه يعمل في إدارة الكرملين بموسكو.

وقال بيسكوف للصحفيين بهذا الصدد: "ما قيل في الإعلام الأمريكي عن وجود عامل في الكرملين وهو "جاسوس" يعمل للولايات المتحدة بحسب رأيهم، فهو أوليغ سمولينكوف الذي كان يعمل في إدارة الرئيس في الكرملين".

وأضاف بيسكوف، قائلا: "لقد عمل عدة سنوات لكن تم طرده بعد ذلك بموجب أمر داخلي، ولم يكن منصبه ينتمي إلى فئة كبار المسؤولين بل كان عاملا عاديا".