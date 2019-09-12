واشنطن تتهم إسرائيل بالتنصت على البيت الأبيض

أعلنت الحكومة الأمريكية أن إسرائيل قد تكون وراء زرع أجهزة تجسس بالقرب من البيت الأبيض ومواقع أخرى ذات أهمية استراتيجية في واشنطن بهدف التنصت على الرئيس الأمريكي ومستشاريه.

فوفقا لصحيفة "بوليتيكو" الأمريكية خلص مكتب التحقيقات الفيدرالي وأجهزة أمنية أخرى إلى أن إسرائيل أمضت العامين الأخيرين في زرع أجهزة التنصت.

وأوضح مسؤولون في البيت الأبيض أنه لم يتم التأكد بعد ما إذا كانت إسرائيل قد حصلت على أية معلومات.

بدوره نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هذه الاتهامات وقال "هذه المزاعم غير صحيحة، هناك تعهد طويل الأمد وتوجيه من الحكومة الإسرائيلية بعدم الانخراط في أية عمليات استخباراتية في الولايات المتحدة. هذا التوجيه يطبق بصرامة دون استثناء".

وفي وقت سابق ذكرت شبكة "سي إن إن" نقلاً عن تقرير صادر عن وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، أنه تم اكتشاف أجهزة تنصت في مناطق استرايجية في العاصمة الكولومبية.