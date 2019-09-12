ما وراء زيارة نتنياهو إلى روسيا؟

وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى مدينة سوتشي الروسية في زيارة رسمية. ما أهمية هذه الزيارة التي جاءت قبل أيام من الانتخابات؟ هل تغير شيء من سياسة إسرائيل في المنطقة؟

الحملة الانتخابية

قال الخبير السياسي، المستشرق، نائب مدير معهد الاقتصاد الفعلي كارين غيفورغيان في تصريح لوكالة "سبوتنيك" "دعني أذكرك أنه كجزء من حملته الانتخابية، نشر نتنياهو صورًا بمصافحة ترامب وبوتين ومودي على ناطحات السحاب. الكثير يعتقدون وبوجه الخصوص في إسرائيل، أن ذلك يظهر مدى تواصله واحترامه من جانب هؤلاء القادة الموثوقين".

وأضافت كارين "بالإضافة إلى ذلك، يمكنه الآن مناقشة القضايا الملحة...على سبيل المثال، التعاون الروسي الإيراني، الذي يقلقه كثيرًا. وأعتقد أن الأمر الأهم، الذي يقلقه الآن هو مصيره والصراع من أجل السلطة. أعتقد أنه من وراء هذه الزيارة يريد كسب شعبية والحصول على أصوات جديدة. ولكن هناك فارق بسيط. معظم السكان الناطقين بالروسية في إسرائيل مؤيدون لأوكرانيا ومعادون لروسيا. أعتقد أن أوكرانيا ستكون على جدول أعماله في الأيام المقبلة للحصول على أصوات الناس من هذا البلد."

تفكيك التحالف الروسي –الإيراني

أما الخبير السياسي، الأستاذ المساعد في العلوم السياسية بالجامعة المالية، ليونيد كروتاكوف فقال "تحالف روسيا وإيران هو بمثابة كابوس للجميع. تسعى الدول المصدرة للغاز إلى بيعه في السوق بأسعار مرتفعة، في المقابل تريد جميع الدول المستوردة الحصول عليه بأسعار منخفضة. بالطبع، بالنسبة للغرب وإسرائيل، هذا تحد. لذلك، يعملون على تفكيك هذا التحالف".