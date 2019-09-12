بالفيديو… محلل سياسي أمريكي: إسرائيل وراء التنصت على البيت الأبيض 

أجرت القناة العبرية الـ"13"، مساء اليوم، الخميس، حوارا مع دانيال ليبمان، المحلل السياسي في صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، أوضح من خلاله أنه لا يوجد لدى كثير من الدول حول العالم مثل هذه القدرات الإلكترونية التي تملكها إسرائيل.

وقال ليبمان:

قام مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI بتحليل أجهزة المراقبة، وقرر أن إسرائيل تقف وراءها. لا توجد العديد من الدول التي لديها مثل هذه القدرات.

ونقلت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني على لسان دانيال ليبمان:

بناء على مصادر متعددة في المخابرات الأمريكية، فإن إسرائيل هي وراء تلك العملية، نتيجة لقدراتها وبأنه لا يوجد مثل هذه القدرات لدى كثير من الدول حول العالم.

דניאל ליפמן, כתב אתר "פוליטיקו" שדיווח כי ישראל עומדת מאחורי הצבת אמצעי ציתות בסמוך לבית הלבן, התייחס לפרסום: "ה-FBI ניתח את המכשירים שביצעו מעקב ונקבע שסביר שישראל מאחורי זה. אין הרבה מדינות שיש להן יכולות כאלה" • הריאיון המלא ישודר ב-17:00 בתוכנית "החדשות" עם @JacobEilon pic.twitter.com/pQ25Dq0QYr — חדשות 13 (@newsisrael13) September 12, 2019

وفي وقت سابق من مساء اليوم، الخميس، أعلنت الحكومة الأمريكية أن إسرائيل قد تكون وراء زرع أجهزة تجسس بالقرب من البيت الأبيض ومواقع أخرى ذات أهمية استراتيجية في واشنطن، بهدف التنصت على الرئيس الأمريكي ومستشاريه.

وأكدت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية أن مكتب التحقيقات الفيدرالي وأجهزة أمنية أخرى خلصت إلى أن إسرائيل أمضت العامين الأخيرين في زرع أجهزة التنصت.

وأوضح مسؤولون في البيت الأبيض أنه لم يتم التأكد بعد ما إذا كانت إسرائيل قد حصلت على أية معلومات.

بدوره نفى، مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، هذه الاتهامات وقال:

هذه المزاعم غير صحيحة، هناك تعهد طويل الأمد وتوجيه من الحكومة الإسرائيلية بعدم الانخراط في أية عمليات استخباراتية في الولايات المتحدة. هذا التوجيه يطبق بصرامة دون استثناء.

وفي وقت سابق ذكرت شبكة "سي إن إن" نقلاً عن تقرير صادر عن وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، أنه تم اكتشاف أجهزة تنصت في مناطق استراتيجية في العاصمة الكولومبية.