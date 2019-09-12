ظهور جزيرة جديدة على الخرائط الرسمية

قامت بعثة الأسطول الشمالي للبحرية الروسية بإضافة جزيرة جديدة ومضيق على أرض فرانز جوزيف على الخرائط الرسمية.

وقال مصدر في الأسطول: "يتم وضع إشارات على االمناطق الجديدة على الخرائط ، وسيتم إبلاغ البحارة بالمناطق، وسيتم إجراء تعديلات لاحقة على جميع الخرائط الرسمية".

وأضاف المصدر "في السابق كانت المنطقة عبارة عن شبه جزيرة، ولم يكن المضيق موجودا، ولكن الجليد الذي كان يربط الجزيرة بالبر الرئيسي ذاب."

وأضاف المكتب الصحفي أن الأسطول أبحر على طول المضيق الجديد وقام بقياس العمق، واتجاه وسرعة التيار.

وفي 27 آب/ أغسطس الماضي، اكتشف الأسطول الشمالي للبحرية الروسية خلال رحلة إلى أرخبيل فرانز جوزيف لاند خمس جزر جديدة في المنطقة.