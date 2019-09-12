نتنياهو يعلق لأول مرة على لحظة "الهروب" من صواريخ فلسطينية

علق بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، على لحظة "هروبه" من التجمع الانتخابي، أول أمس، الثلاثاء.

أجرت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، ظهر اليوم، الخميس، حوارا مع نتنياهو، حول قضايا بعينها، في وقت أكد أن لحظة "هروبه" من صواريخ فلسطينية أطلقت عليه من قطاع غزة، أنه التزم بتعليمات الشاباك "المخابرات الإسرائيلية الداخلية".

وأجاب رئيس الوزراء الإسرائيلي على سؤال القناة العبرية، حول تلك اللحظة، بأنه تعامل مع لحظة الهروب بهدوء وبحالة من البرود التام، وبأنه تحدث مع الحضور بكل هدوء، وانسحب من القاعة بكل هدوء وبرود أيضا، بناء على تعليمات الشاباك.

وكانت وسائل الإعلام العبرية، قد نشرت، مساء الثلاثاء الماضي، شريطا فيديو يوضح إجلاء نتنياهو أو هروبه بعد إطلاق صافرات الإنذار في مستوطنتي أشدود وأشكلون، شمال قطاع غزة، بعدما أطلقت 5 صواريخ من القطاع باتجاه المستوطنتين.