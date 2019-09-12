بوتين يعلن قبول دعوة نتنياهو لزيارة إسرائيل

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قبول دعوة الرئيس الإسرائيلي، ريوفين ريفلين، لزيارة تل أبيب أوائل العام القادم بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 75 لتحرير معتقلي المعسكرات النازية على يد القوات السوفيتية.

سوتشي - سبوتنيك. وقال بوتين، اليوم الخميس، خلال مباحثاته مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "لقد دعاني الرئيس الإسرائيلي لزيارة إسرائيل أوائل العام القادم بمناسبة تحرير معتقلي "أوسفينيتسا" ويوم الهولوكوست.

وأضاف بوتين، "أرجو أن تخبروا السيد الرئيس أني سآتي بكل سرور".

وأشار الرئيس الروسي إلى أن "التفاعل الروسي الإسرائيلي بشأن قضايا التعاون العسكري والأمن مهم في مواجهة التهديد المستمر للإرهاب الدولي".

وتابع قائلا: "سأقول بطريقة مباشرة، بفضل جهودكم، اكتسبت علاقاتنا جودة جديدة سواء من حيث قضايا الأمن أو في مجال التعاون العسكري ... ونحن نعلم مدى أهمية ذلك، خاصة إذا وضعنا في الاعتبار التهديدات المستمرة من قبل الإرهاب الدولي".

يتبع...