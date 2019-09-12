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20:41 12 سبتمبر/ أيلول 2019
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    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال توقيعه اعتراف بلاده رسميا بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان وبجانبه رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو

    نتنياهو يكشف عن "توجيهات صارمة" بشأن التجسس على البيت الأبيض

    © REUTERS / Leah Millis
    العالم
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    علق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، على التقرير الصحفي الذي يتهم فيه بلاده بزرع أجهزة تنصت في محيط البيت الأبيض. 

    ذكر الموقع الإلكتروني "i24NEWS"، مساء اليوم، الخميس، أن نتنياهو أكد أن هذا مجرد "كذب وهراء"، ما مجموع كل التقرير "صفر".

    وقال نتنياهو، في رده على سؤال لـCNN حول مدى صحة ما ورد في تقرير موقع "بوليتكو": "بالتأكيد لا، لدينا توجيهات، أنا وجهت بعدم جمع معلومات استخباراتية في الولايات المتحدة الأمريكية، لا تجسس، هذا يتم تطبيقه بصرامة دون أي استثناءات"؛ ووصف ما نُشر بأنه "فبركة كاملة".

    نتنياهو
    © REUTERS / Ammar Awad
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    وأصدر ديوان رئيس الوزراء بيانا أكثر حدة من تصريح نتنياهو نفسه، قائلا:

    كذبة كبيرة، هناك التزام طويل الأمد وتوجيه شامل من قبل الحكومة الإسرائيلية بعدم الانخراط في أي نشاط استخباري في الولايات المتحدة، هذا التوجيه يتم تنفيذه بحذافيره دون أي استثناء.

    وأضاف الديوان "لدينا التزام منذ سنوات بعدم القيام بنشاط استخباراتي داخل الولايات المتحدة الأمريكية".

    وفي السياق ذاته، نفى وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، ما ورد في التقرير، وقال:

    إن إسرائيل لا تدير عمليات تجسس في الولايات المتحدة. الولايات المتحدة وإسرائيل تتشاركان بينهما معلومات استخبارية عديدة، وتعملان معا لمنع تهديدات وتقوية أمن كلا البلدين.

    وأوضح الموقع الإلكتروني "i24NEWS"، أن إلعاد ستروماير الناطق بلسان السفارة الإسرائيلية في واشنطن، نفى التقرير وقال إن الحديث يدور عن هراء تام "إسرائيل لا تقوم بعمليات تجسس داخل الولايات المتحدة، نقطة سطر جديد". 

    ورفضت التحقيقات الفيدرالية الأمريكية التعليق على التقرير، بينما قال مسؤول كبير في البيت الأبيض:

    إن إدارة ترامب لا ترد على قضايا تتعلق بالأمن والاستخبارات. كما رفض مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) ودائرة السايبر (DHS) التعليق على التقرير.

    وتعمل الحكومة الأمريكية على مدار العامين الماضيين، على الكشف عمن يقف وراء زرع أجهزة تجسس وتنصت بالقرب من البيت الأبيض. ونشر موقع "Politico" الأمريكي، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة تشتبه في أن إسرائيل هي من تقف وراءه.

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    تنصت, أمريكا, نتنياهو, ترامب
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