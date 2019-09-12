غوتيريش: ليس هناك فهم واضح لعقد لقاء بين ترامب وروحاني على هامش أشغال الجمعية العامة

صرح الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الخميس، بأن ليس لديه فهم واضح لآفاق عقد اجتماع بين رئيسي الولايات المتحدة وإيران، دونالد ترامب وحسن روحاني، على هامش دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة .

الأمم المتحدة - سبوتنيك. قال غوتيريش في مؤتمر صحفي "فيما يتعلق بإمكانية عقد لقاء بين الرئيس الأمريكي والرئيس الإيراني، ليس لدي فهم واضح لهذا الموضوع".

وأضاف "لقد أكدنا دائمًا أنه من الضروري للغاية تجنب أي تصعيد للوضع في الخليج، وأن العالم لا يمكنه التواجد في سياق المواجهة الواسعة النطاق هناك".

وكانت وكالة "بلومبرغ" قد نقلت في وقت سابق عن مصادرها أن البيت الأبيض بدأ تحضيراً للمحادثات المحتملة بين ترامب وروحاني على هامش دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في أيلول/ سبتمبر الجاري.

ولفتت "بولومبرغ" إلى أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت طهران ستوافق على عقد اجتماع إذا استمرت العقوبات الأمريكية ضدها.

يذكر أن إيران أكدت أكثر من مرة أنها ليست مستعدة لإجراء أية محادثات مع الجانب الأمريكي قبل رفع العقوبات المفروضة من الإدراة الجديدة بقيادة الرئيس دونالد ترامب.

هذا وتشهد العلاقات الأمريكية الإيرانية تدهورا كبيرا منذ وصول دونالد ترامب إلى الحكم، وذلك من خلال الخروج من الاتفاق النووي الإيراني وإعادة فرض العقوبات الإقتصادية على طهران.