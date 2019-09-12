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    زينة البيت الأبيض بمناسبة أعياد الميلاد المجيد ورأس السنة، واشنطن 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018

    موقع إسرائيلي يكشف عن الأجهزة المستخدمة في التنصت على البيت الأبيض

    © AP Photo / Carolyn Kaster
    العالم
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    كشف موقع إسرائيلي النقاب عن الأجهزة المستخدمة في التنصت على البيت الأبيض، التي يتردد أنها "إسرائيلية".

    نقل الموقع الإلكتروني "i24NEWS"، مساء اليوم، الخميس، عن ثلاثة مسؤولين أمريكيين خدموا سابقا في مناصب استخبارية "أن الولايات المتحدة تقدر أن إسرائيل قد زرعت أجهزة تجسس وتنصت مصغرة تعرف باسم Sting Rays (التقاط هوية الهاتف المحمول الدولي أو IMSI Capture) بالقرب من البيت الأبيض ومواقع حساسة أخرى في جميع أنحاء واشنطن العاصمة.

    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال توقيعه اعتراف بلاده رسميا بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان وبجانبه رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو
    © REUTERS / Leah Millis
    نتنياهو يكشف عن "توجيهات صارمة" بشأن التجسس على البيت الأبيض
    وقال أحد كبار المسؤولين:

    على ما يبدو، صممت الأجهزة للتجسس على الرئيس دونالد ترامب، بالإضافة إلى كبار مساعديه وزملائه، رغم أنه من غير الواضح ما إذا نجحت الجهود الإسرائيلية.

    وأشار مسؤول أمني رسمي إلى أنه في وقت مبكر من عام 2010، أثيرت شكوك حول أنشطة تجسس إسرائيلية، وقال:

    كانت هناك شكوك حول الإسرائيليين. كانت لديهم دائما معلومات مفصلة، من الصعب توضيح من أين أتت. كانوا يعرفون أحيانا كيف نفكر، وأحيانا يستخدمون عبارات لغوية تظهر فقط في مشاريع الخطب والمسودات، ولم يتم التحدث بها علنا.

    وأفاد الموقع الإلكتروني الإسرائيلي بأنه عندما حاولت إدارة أوباما الترويج لاتفاق بين إسرائيل والفلسطينيين، على سبيل المثال، عمل الإسرائيليون، على حد قوله، على التعرف إلى المفاهيم التي ستظهر في المحادثات. 

    وأشار الموقع الإسرائيلي إلى أن أجهزة "Sting Rays" قادرة على مراقبة وتتبع الاتصالات الخلوية خلال تفاعلها مع الشبكات، وتستخدمها الشرطة في التحقيقات الجنائية لاعتراض اتصالات المشتبه بهم، لكنها كانت مثار جدل لاستخدامها دون مذكرات قضائية. 

    وأفاد الموقع بأنه قبل عامين تم اكتشاف عدد غير معروف من هذه الأجهزة داخل واشنطن، خلال اختبار لوزارة الأمن الداخلي لتحري الخطر الذي تشكله.

    وتضمنت الاكتشافات "مواقع قريبة لمنشآت حيوية حساسة مثل البيت الأبيض"، وفق رسالة للوزارة موجهة إلى السيناتور رون وايدن، في مايو/ أيار 2018. لكن لم يتم، حينذاك، تحديد هوية الذين قاموا بزرع هذه الأجهزة، التي يحتمل أنها كانت ذات فائدة لمراقبة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، المعروف عنه استخدامه هاتفا خلويا غير آمن للاتصالات والرسائل.

    وفي السياق نفسه، نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، بشدة التقرير الصحفي الذي نشره الموقع الأمريكي "بوليتيكو"، صباح اليوم، يتهم فيه إسرائيل بزرع أجهزة تنصت في محيط البيت الأبيض.

    انظر أيضا:

    وزير الخارجية الإسرائيلي يرد على اتهام واشنطن لبلاده بالتنصت على البيت الأبيض
    بالفيديو… محلل سياسي أمريكي: إسرائيل وراء التنصت على البيت الأبيض 
    نتنياهو يكشف عن "توجيهات صارمة" بشأن التجسس على البيت الأبيض
    واشنطن تتهم إسرائيل بالتنصت على البيت الأبيض
    الكلمات الدلالية:
    إسرائيل, نتنياهو, ترامب, البيت الأبيض
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